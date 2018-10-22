吸毒改槍被逮 上銬前還先膜拜關公

2018-10-22 16:13

〔記者王宣晴／新北報導〕32歲的莊姓男子日前透過高姓友人租屋，但莊男時常在房內吸毒，惡臭引起鄰居注意，昨晨再度聞到燃燒K他命的惡臭，氣得報案，警方獲報趕抵，一度與莊男在房門口僵持，最後在屋內起獲大批各式毒品及槍砲，不料，莊男被逮前還對著屋內的關公神像膜拜，才被逮捕帶回警局，訊後依法送辦。

警方調查，有多項前科的莊男今年7月一位高姓友人在新北市淡水水源街承租套房作為改槍工作室，但吸毒成癮的莊男時常在套房中吸毒，毒品燃燒的惡臭讓鄰居不堪其擾，也因此引起警方注意。

昨晨，莊男又在房內吸食K他命，警方獲報趕抵盤查，莊男不敢開門，隔著門縫與警方對話，員警表示：「你是高先生嗎？」莊男緊張否認後急著關門，與員警在門口僵持，而警方也透過門縫，在屋內床上發現一把槍枝，當場撞開房門，控制企圖逃跑的莊男。

警方表示，在房內各處起獲改造1支手槍半成品、砂輪機、研磨機、砂紙機等改槍工具，也起獲9包安非他命、3包混合型毒品、4包混合型毒品咖啡包、1包大麻、安非他命殘渣袋、5包K他命等總重共1743公克的大量毒品，當場將莊男逮捕。

沒想到，莊男被逮前，還虔誠的雙手合十，對著冰箱尚未開光的關公像膜拜，口中呢喃念叨數秒，才轉身配合警方上銬，員警詢問後，莊男才坦承平時會求關公保佑，沒想到還是遭逮，警方訊後依毒品、槍砲罪嫌將莊男送辦。

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