外籍男搞大人妻肚 人夫還邀一起做直銷

2018-10-22 15:33

〔記者陳冠備／彰化報導〕37歲印尼籍鍾姓男子與直銷事業夥伴蕭男的配偶鄭姓女子互生曖昧，於103年至104年期間赴摩鐵10多次，因東窗事發遭告妨害家庭，刑事判決1年6月，可易科罰金，鍾男又與蕭男簽下100萬本票分期支付賠償，卻只付30萬就無力償還，蕭男表明繼續安麗事業就能，但鍾男仍拒絕付款再遭提告民事賠償，彰化地院判決，鍾男應續還70萬元至清償日止。

判決書指出，鍾男從事外藉勞工翻譯並兼職安麗直銷事業，鄭女則從事辦理聯繫外勞事務，兩人於103年9月至104年12月期間，經常利用出門收取外勞服務費時至汽車旅館進行性行為，地點遍及台北、台中、員林，即使同赴印尼出差時也不錯過，蕭男不滿遭戴綠帽，認為精神受虐，向鍾男提告妨害家庭。

105年2月審判期間，鍾男與蕭男、鄭女三人一同於員林某咖啡館簽訂賠償協議，內容略為：「被告院賠償100萬，先給30萬現今，餘70萬分28期每期面額2萬5本票擔保支付。」但鐘卻從未執行。

鍾男主張，協議賠償期間遭鄭女拿走手機、限制人身自由，又遭蕭男恐嚇要讓他斷手斷腳，找人讓他老婆懷孕等等，是為求脫身才簽訂賠償，事發後蕭男仍邀他一同繼續經營安麗直銷事業，且與蕭男經營的仲介公司簽約，並派鄭女對談，難認有非財產上損害，也因刑案判決未獲展延拘留而失業，無法繳納易科罰金，家庭生計頓失依靠，請求減免賠償金額。

法官調查，雙方談判在公開場合並無限制人身自由之舉，鍾男更在談判前已允諾先付30萬，難認是被威脅賠償，而談判過程中，鄭女爆料蕭男還有「小四」，鍾妻得知回以：「那是我們夫妻的事」，蕭男也不希望鍾男直銷事業放棄，表示會繼續帶領，鍾妻也支持蕭男帶領鍾男，協議賠償過程並無遭脅。

法官審酌，鍾男抗辯蕭男未因他與鄭女通姦有非財產上損害，但實際上已成立賠償協議就有認同蕭男受損之意，不是事後否認之理，且部分事實是通姦所致，自可歸責於被告，因此蕭男請求鍾男支付70萬元應予准許。