潑紅漆討債暗喻「見血」 3男恐嚇罪嫌起訴

2018-10-22 14:09

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市寧波西街一棟民宅，去年9月遭3名年輕人潑灑紅漆，警方調閱監視器畫面追查，發現來自苗栗的謝姓、陳姓、楊姓男子涉嫌重大，將3人約談到案，3人坦承犯案，聲稱因對方積欠友人上百萬元債務，他們才義氣相挺協助討債，並未受人指使，也沒收錢；台北地檢署調查後，今依恐嚇危害安全罪起訴3人。

檢方調查，去年9月4日晚間8時許，謝姓、陳姓、楊姓男子特地自苗栗北上，3人帶著紅漆前往北市寧波西街，對著一戶民宅的1樓大門潑灑紅漆，並寫下「欠債還錢」等紅色字體，造成該戶屋主心生畏懼，報警提告；警方調閱監視器畫面，循線找到涉嫌潑漆的3名男子，詢後將3人依恐嚇罪嫌送辦。

據悉，謝姓男子等人應訊時供稱，全案源於債權人的邱姓姪子，曾向開餐廳的涂姓友人抱怨，指一名債務人積欠他上百萬元債務，而後，涂男在一次聚會中，跟他們聊到此事，他們聽完後義憤填膺，自告奮勇北上協助「處理」，純粹是情義相挺，並未受邱、涂或其他人指使，也沒有收受報酬。

檢方傳喚邱、涂到庭說明，涂說確有與謝男等人聚會，但並未教唆他們潑紅漆討債；邱則稱，他得知親戚被欠債百萬元後，只有請3人到債務人住處附近，幫忙發放債務人的本票影本，讓鄰居都知道債務人欠錢不還，絕無要求謝男等3人潑紅漆討債。

檢方調查後認為，謝男等3人以潑紅漆方式討債，是暗喻「見血」，指有「血光之災」，此行為隱含欲加害生命、身體之意，讓人心生畏懼，今依恐嚇危害安全罪將3人起訴，至於邱、涂則因無證據顯示有指使謝男等人犯案，依罪嫌不足獲不起訴處分。