專挑九份老街住戶闖空門 戴安全帽太明顯反被逮

2018-10-22 14:17

〔記者吳昇儒／基隆報導〕身材瘦小的男子陳禹任8月初至9月底利用爬窗的方式在基隆地區行竊被逮，卻不思悔改，跑到九份老街附近行竊，連續犯下8起住宅竊盜案。陳男為了身影被拍到，犯案時改戴安全帽，卻反而讓警方更方便追蹤。瑞芳警方21日下午到陳男住處將他逮捕歸案，訊後依涉犯竊盜罪嫌，將他函送基隆地檢署偵辦。

30歲陳男無業維生，卻沉迷賭博電玩，沒錢就鎖定氣窗未關閉的店家行竊。日前才在基隆犯下3案，被警方逮捕移送法辦，他卻轉戰九份老街附近住戶，進入屋內行竊。

警方調查，住在基隆的陳男熟知瑞芳地區，從基隆搭夜班公車到瑞芳行竊，因為老街建築較為老舊，許多住戶都沒加裝鐵窗，或僅使用簡易的門鎖保護住家，而陳男便利用深夜時段，破壞門鎖或利用窗戶爬入被害人住家行竊，下手8次共竊得5萬多元現金及多國外幣，得手後再搭計程車離去。

狡猾的陳男自知上次被基隆警方逮捕時，是因為監視器拍下自己的面貌被認出，這次犯案改戴安全帽遮去自己容貌，但卻沒想到安全帽在夜間反而更顯眼，再被警方鎖定。

瑞芳警分局偵查隊與九份派出所組成專案小組，查看沿途監視器畫面，最後鎖定陳男，21日下午將他逮捕到案，訊後函送法辦。

警方指出，陳男除了搜刮新台幣外，連被害人做生意收到的韓、日幣、美金等外幣都不放過，一併取走行徑非常惡劣。