疑關防護系統釀憾事？ 台鐵11年前就曾發生過...

2007年6月15日上午，台鐵一列區間車，在頭城鎮大里站正要轉轍出站時，遭關閉ATP的測試機車頭攔腰撞上，造成5死17傷。（資料照）

2018-10-22 14:36

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵普悠瑪新馬站翻覆事故，疑似車輛超速導致，外界質疑可讓列車於超速時自動煞車的ATP（列車自動防護系統）遭關閉，台鐵局長鹿潔身表示，確有懷疑ATP列車自動防護系統遭到關閉的狀況發生，早在2007年台鐵就曾發生過因駕駛關閉ATP，超速撞上電聯車，造成5死17傷的慘劇。

台鐵普悠瑪新馬站翻覆事故，外界質疑可讓列車於超速時自動煞車的ATP遭關閉，台鐵局長鹿潔身今中午先證實，司機員有主動向行車調度員或值班站長通報，不過下午改口，稱現在僅是研判事故情況，懷疑ATP遭關閉，是否有遭關閉還要調閱司機員與調度員通聯記錄做綜合判讀，或是由檢調讀取ATP資料後，才能做最後確認。

ATP系統可將鐵路全線所有路況資料輸入，列車一旦超速，系統會發出警告，超速3公里，除警告外還會啟動常用煞車，超速5公里，就會緊急煞車，駕駛如不遵守號誌冒進，系統也會自動緊急煞車，若因系統故障，駕駛擬關閉ATP時，需與各站落實呼喚應答機制，並依速行駛。

11年前同樣在宜蘭也發生過台鐵駕駛關閉ATP造成列車對撞的死傷事故，2007年6月15日上午，台鐵一列搭載約60名乘客的區間車，在頭城鎮大里站待避自強號後，正要轉轍出站時，遭測試機車頭攔腰撞上，造成區間車乘客5人死亡、17人輕重傷。

事故調查後發現，測試機車頭駕駛，因為自動列車防護系統故障對行車造成困擾，所以擅自將之關閉，在限時速75公里的軌道上，以時速90公里運轉，在視線不良或誤判號誌的狀況下而「冒進」，等到發現軌道上有其他車輛時，煞車不及造成憾事發生。