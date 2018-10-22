新營數百坪傢俱工廠大火 市區可見濃煙

新營某傢俱工廠下午近1時許傳火警，因廠房內有床墊等大量易燃物，大火一發不可收拾，警消目前全力灌救中，未傳人員受困。（記者王涵平攝）

2018-10-22 13:44

〔記者王涵平／台南報導〕新營某傢俱工廠下午近1時許傳火警，因廠房內有床墊等大量易燃物，大火一發不可收拾，警消目前全力灌救中，未傳人員受困。

該工廠位於中山高新營交流道附近，大量濃煙遠從新營市區就可看見，也稍微影響國道人車視線，由於面積數百坪工廠全面燃燒，高溫造成搶救難度較高，警方呼籲民眾勿停留觀看，儘速離開火警現場。

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