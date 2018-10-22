都市聊齋？老翁呆站騎樓2小時：魔神仔對我招手

老翁行動不便，卻跟著「魔神仔」走了半公里。（記者張瑞楨翻攝）

2018-10-22 12:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市91歲失智陳姓老翁失蹤，家人心急如焚找他時，警方卻接到房仲業者報案，指老翁站在公司騎樓下，一站就是2個小時，員警將嘴角還帶著餅乾屑的老翁，帶回派出所並通知家人，老翁卻告訴員警，他原本在住處門前乘涼吃餅乾，見有人向他招手，告訴他「你跟我來」，他遂跟著這個人走一段路，發現街上汽車太多，他不想繼續走，遂在騎樓下止步，不過，員警懷疑這不是「魔神仔」，可能是老翁失智引發的幻覺。

「魔神仔」就是古文獻記載的「魑魅魍魎」，泛指山林水域各種妖魔鬼怪，會迷惑他人做出各種怪異行為，多年前中市后里區有一老翁走失2天，警方卻在距離20多公里，東勢與石岡區交界的一處橘子園，找到赤裸上半身的他，他宣稱有人邀請他吃大餐，他跟著此人一直走，不但飽餐一頓，還把吃不完的打包，想帶回給家人享用，員警不見打包的菜餚，只見他提著一個塑膠袋，裡面是10多顆爛橘子。

中市警局第三分局東區分駐所於15日接獲房仲業者的報案，指稱有一老翁，站在公司騎樓前2小時，一直站著不離開，問他站在此處的原因，老翁宣稱「我在等我兒子」，房仲業者擔心意外，向警方通報迷失老人，就在房仲業者通報的稍早之前，老翁的家人也向警方通報失蹤。

老翁告訴馳抵的員警，他原本坐在家門前乘涼，看到有人跟他招手，還聽到「請你跟我來」的聲音，他遂跟這個人走一小段路，他見路上車輛太多，路旁又剛好有騎樓，便停步不走了，房仲業者見他行動不便，拿出桌椅和茶點，讓老翁舒服的坐在騎樓看風景等兒子，警方估計老翁行走的距離約500公尺（半公里）。

不過，員警詢問細節，老翁卻說，他看不清楚招手的人，不知道此人是誰，身高、長相、年齡與男女性別，他都看不清楚。

員警安置老翁之時，家人心急如焚尋找老翁，不但向警方與里長求助，還調閱監視器想釐清老翁離開的方向，再加上過去老翁曾有搭計程車跑回大坑老家的紀錄，眾人兵分多路找得人仰馬翻之際，突然接獲員警「人找到了」的通知，第一個騎車趕來的媳婦，看到嘴角還掛著餅乾屑的老翁，笑著問說：「怎麼這麼會跑！」。