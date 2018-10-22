逃妻休夫成功！她奉子成婚卻發現他竟前科累累、吸毒、毆妻…

2018-10-22 12:41

〔記者楊國文／台北報導〕嫁錯人！來自中國澳門的李姓女子和蔡姓男子「奉子成婚」，婚後，赫然發現蔡男竟前科累累，還曾參與犯罪組織，讓她嚇得目瞪口呆，蔡男還多次在家中吸毒，曾毆打她，李女逃回澳門投靠娘家，蔡男傳簡訊嗆聲「要出動全台灣兄弟找她和兒子」、「保證見到我的時候，是妳在世上最後一天」，心生畏懼而訴離；高等法院今判李女勝訴，獲准休夫。

李姓女子訴請離婚指出，她和蔡男相識半年即因懷孕而於2015年8月結婚、生子，婚後，蔡男只告訴他觸犯槍砲案要到法院開庭，沒想到蔡男實際上有恐嚇、非法持有槍枝等犯罪，還參與過組織犯罪，此外，他還在家裡當著兒子面前吸食安非仓命，她雖一再勸阻仍無效，讓她心灰意冷。

2016年11月間，她和蔡男帶著才1歲多的兒子到澳門替父親慶生，她和蔡男發生口角，竟被毆傷。2個多月後，她又發現蔡男在家裡吸食安非他命，為兒子的健康著想，不願意再和蔡男同住，因此帶著兒子離家赴澳門投靠娘家，蔡男竟傳簡訊恐嚇說要出動全台灣兄弟找她和兒子，「妳要為離開台灣付出很大代價」、「我要是不敢殺妳，我起來誰講都一樣，保證見到我的時候，是妳在世上最後一天」等話，李女心生畏懼，也對此婚姻感到失望，而提起離婚訴訟。

蔡男指稱參與組織犯罪是婚前行為，他有心改過，但太太不給他機會，還攜子離家，因絡不到太太，才會傳該間訊給她，並無恐嚇之意，且否認毆妻。

高等法院依據李女提供兩人簡訊、錄音對話等資料，認定蔡男確有毆妻、一再於住處吸毒、恐嚇李女等行為，今判准離婚。可上訴。

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