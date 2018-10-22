三中案北院月底首傳馬英九 中投6千萬訴訟救濟金已凍結

2018-10-22 11:47

〔記者錢利忠／台北報導〕國民黨前主席馬英九涉賤賣黨產案，台北地院將於本月31日首度傳馬；而國民黨黨營事業中投公司當年處分黨產時，已預見黨產交易恐惹訟累，提撥3000萬元信託作為訴訟救濟金，而馬英九於2008年520就職總統不到半個月，該筆訴訟金更翻倍至6000萬元，但如今馬涉賤賣三中黨產被起訴，該筆訴訟金也早已被凍結。

北檢調查，馬英九於2005年8月19日就任黨主席後，曾公開宣示要讓國民黨於2008年重新執政，並打著改革大旗，提出包括儘速處理黨產等7項建議，主張務必於2008年以前將黨產清理完畢，有爭議的則待「司法解決」；但打官司所費不貲，銀彈便由黨營事業中投公司負責籌措。

而為達成「黨產歸零」的政見，馬英九開始有計畫性地與特定買家接觸，根據北檢起訴書內容指出，早在馬當選黨主席及就任之前，便曾於2005年7月間，透過安排與三中買家、前中時集團董事長余建新私下碰面；當時的余建新正面臨中時晚報嚴重虧損且將停刊的財務困境，想透過買中視的機會，整合旗下平面及電子媒體資源再創新局。

時任台北市長的馬英九，看中余建新當時旗下所擁有的各媒體，市占率至少20%以上，且掌控中天電視，具一定份量的話語權，亟欲爭取余的支持，想藉此擴展媒體影響力，在兩人初次會面後的隔月，馬立即致電給負責三中交易、時任中投董事長的張哲琛，指示張帶著時任中投總經理汪海清到北市府，陪同馬及時任台北市副市長金溥聰與余建新再次會面，計畫包裹式出售三中。

但余建新當時資金短絀，只能勉強出價21.5億元，與中投原先設定的40億元賣價，有多達18.5億元價差，中投為促成馬一手敲定的交易，在馬核可下，竟以實質價格21.5億，低價出售股權給余旗下的榮麗公司，同時為避免被質疑賤賣，還精心創設違反股權交易常規之不動產處分找補機制，宣稱交易價金為40億元以掩人耳目。

馬英九對內或對外雖都宣稱黨產交易要「合法」，但中投疑擔心選定特定買家的交易案恐生事端，替黨產交易經辦者信託3000萬元訴訟基金，馬就職總統的那年6月5日，訴訟救濟金還翻倍，如今訴訟救濟金全被行政院黨產會凍結，少了中投奧援，相關被告將面臨鉅額訴訟開銷。