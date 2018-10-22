女子KTV歡唱上個廁所 飲料被朋友下藥遭性侵

2018-10-22 11:40

［記者楊政郡／台中報導］范姓男子因女性友人開口向他借2000元，涉嫌在與該女子一起上阿拉丁KTV 唱歌後，趁女子上廁所，在飲料中下藥FM2，然後帶到賓館性侵得逞，事後范男否認下藥、也否認性侵，可是女子陰道深處採到他的DNA，女子尿液內驗出FM2，台中地院依下藥強制性侵判7年8月。

台中地院判決書指出，范男與被害女子是單純朋友關係，因女子開口向范借2千元，2017年1月27日凌晨兩人一起出去唱歌，約在女子住處附近碰面，搭計程車到號阿拉丁KTV 唱歌，還刻意隱瞞范某女友，但范男心懷不軌，中途趁女子到洗手間，將三級毒品FM2摻入該女飲料中，該女返回不久即將飲料飲畢，毒品慢慢發揮作用，開始感到暈眩、意識模糊，范男將她帶到佳賓賓館房間內，乘意識模糊、無力反抗之際，將其陰莖插入陰道性侵得逞，該女甦醒後察覺身上衣物異狀，立即前往醫院檢驗，報警並查獲上情。

被告范某矢口否認，辯稱飲料是該女自己去拿，沒有把毒品摻入飲料裡面，後來到佳賓賓館，是因該女不想讓我女友跟我妹妹，知道我們有出去唱歌，到賓館後，我就在馬桶吐完後就離開了，把該女留在房間，沒發生性行為。辯稱女子缺錢，事後有接到男子來電，要他到賓館談談，他沒有去，應該是要仙人跳！

但法官發現被害女子陰道深處採到范男DNA，女子尿液內驗出FM2。且范男說離開阿拉丁KTV後是直接坐車帶女子回住處，但因不知詳細地址，所以才又找賓館休息，他進去賓館後吐一吐就離開了，留該女在床上睡覺。

可是法官查出該女要范來接她一起去唱歌，有以line傳送地址給他，怎可說不知女子住處？不能因女子有開口借錢，就說企圖仙人跳，該女沒提到賠償問題，范男也沒被索賠？

女子沒有吸毒前科，尿液內驗出有FM2反應，范男涉嫌下藥性侵明確。此案仍可上訴。

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