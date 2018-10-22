T台女主播遭前夫家求償600萬元 這次換她出招

2018-10-22 10:28

〔記者溫于德／台北報導〕T台知名女主播秦綾謙，遭前夫吳炳輝及婆婆指控公開批評夫家，挨告誹謗罪；秦刑事獲不起訴後，再遭求償600萬元。台北地院今天3度開庭，親自現身的吳，如同上次開庭、不忘自包包取出聖經擺上桌，未到庭的秦則出招、透過律師聲請禁止旁聽，當庭獲同意。

據悉，秦女日前透過律師聲請不公開審理；稍早經法官詢問吳男，其律師隨即表示，庭前與吳討論過後認為，本件沒有不合於公開審理情況；但法官最終仍認本件涉及當事人隱私，當庭諭知不公開審理。

壹週刊日前報導，前年9月，秦女密會網路紅人安德烈，遭吳男帶徵信社人員赴「小王」位於淡水住處；吳爬窗後直擊秦身穿T恤、碎花短裙坐床邊，赤裸上半身的安德烈同樣在內；吳當下氣得敲窗大罵，3人隨後前往派出所談判。事後，秦與安德烈答應分別賠償吳190萬，最終以380萬元和解並離婚。

但吳男及母親又不滿秦女前年11月接受周刊訪問時，公開指婚姻生活不順，公婆還會拿她主播身分向餐廳要折扣，就連在播報新聞時，婆婆還會打電話騷擾她；吳與母親認為秦說話不實，先控告加重誹謗，秦獲不起訴後改提民事求償，要求秦為損害名譽賠償600萬元。

全案今年7月30首度開庭後已確定無和解意願；上月4日二度開庭時，秦女、吳男雖親自到庭，但焦點在於兩造律師，秦的律師認為，證件事情之所以會為外人所知，是因吳的律師向週刊記者爆料所致，但吳的律師立刻否認，並揚言提起刑事告訴。