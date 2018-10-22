持槍行搶計程車司機 4年輕人面臨7年以上刑期

2018-10-22 10:15

［記者楊政郡／台中報導］台中市豐原區4名20幾歲年輕人因缺錢花用，共謀持手槍及刀子強盜，就在豐原區選定莊姓計程車司機，鄧、謝兩人佯裝叫車，上車後即下手行搶，邱、廖兩人負責開車接應，共得手2萬9000餘元，4人朋分花用，不到一週鄧、謝等陸續落網，檢察官依加重強盜等罪起訴。

檢察官調查，鄧、謝、邱、廖等4人都是20到23歲年輕人，因缺錢花用，不思尋找正當工作，竟共謀拿刀子及手槍來搶錢比較快！

探知在豐原地區載客賺錢的莊姓計程車司機財力較佳，今年8月21日晚上9點多，鄧與謝先把接應的自小客車開到豐原慈濟城隍廟旁停放，然後在當地叫車，莊姓計程車司機不知有陷阱前往載客，鄧、謝兩人在車上，車子起步到角潭路先由謝持刀抵住莊的脖子，鄧下手搜刮2萬9000餘元現金，搜刮的同時謝也在一旁拉槍支滑套威嚇。

得手後把莊趕下車，把計程車開到豐原區萬順一街停放，並通知邱、廖兩人開車過來接應，事後鄧與謝各分得9500元，邱與廖各分得5000元。

但是4人都沒有逍遙太久，同年月27日中午鄧在清水區落網，同日謝在彰化縣和美鎮落網，陸續追到邱、廖兩人，4人不到一週全落網錢都花光了，都坦承犯行，機面臨加重強盜罪，7年以上有期徒刑。