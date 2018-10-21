警政署長陳家欽視察苗縣警局 要求加強查賄、緝毒

2018-10-21 18:56

〔記者張勳騰／苗栗報導〕九合一選戰激烈，苗栗檢調警單位聯手查獲9件賄選案件。內政部警政署長陳家欽今天到苗栗縣警局了解年底選舉查察賄選及淨化選前社會治安維護工作執行情形，並頒發查察賄選有功人員慰問金。陳家欽期勉苗栗縣警察局全體幹部及員警，應秉持「依法行政、行政中立」原則，做好選舉維安及加強賄選查察工作，維護選舉公正、公平性。

苗栗縣警察局長林國清指出，因應年底地方公職人員選舉，在各分局均成立專責查察賄選小組，在選前妥適規劃並強力執行各項掃黑、緝毒、打詐及肅槍等淨化選前治安專案工作，如「第2波安居緝毒專案」強力掃除社區危害因子，共計查獲販賣毒品案件19件22人，其中聲押17人，15人被羈押，聲押率達88%。

另配合警政署執行「第2波全國同步掃黑行動」共拘捕14名暴力討債成員，其中12名治平專案目標為警方檢肅到案。

陳家欽期勉苗栗縣警察局全體員警在安居緝毒工作、打詐及杜絕黑幫街頭暴力案件方面，應持續以務實的態度找出問題的根源，對症下藥確實根絕源頭，澈底解決社會治安問題。尤其毒品是國安問題，除確實布建以建立反毒通報網，並依通報網反映之情資深入追查，查獲具體成果以後，更應將查緝成果反饋社區，對於警察緝毒工作的努力，讓民眾有感。

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