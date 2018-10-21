砂石車蛇行撞毀交通控制設備 惡司機與公司賠147萬元

2018-10-21 18:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕詹姓司機去年3月駕駛砂石車，於台74線台中環線快速道路，有蛇行等違規駕駛行為，並於南下36.3公里撞上護欄，再把設有交通控制設備的鋼構門架幾乎撞倒，砂石車也全毀，公路總局第二區養護工程處提出民事告訴，向詹男與所屬的交通公司索賠202萬餘元損失，詹男承認肇事，但他認為金額太高，交通公司則答辯說，詹男是自購砂石車「靠行」，肇事與交通公司無關，台中地院全部不採信，但認為上述損失要扣除折舊，判決詹男與交通公司應連帶賠償147萬餘元。

判決書指出，公路總局第二區養護工程處指控，詹男去年3月12日下午1時許，駕駛砂石車於台74線快速公路南向車道，不但沒注意車前狀況，反而在道路上蛇行，並有不遵行車道行駛、超出路面邊線或跨越車道行駛等行為，於南下36.3公里處撞上護欄，再追撞交控設備，導致202萬餘元損失，包括緊急搶修費用（工資）18萬餘元，交控設備及鋼構後續修復費用184萬餘元（含工資），詹男與交通公司應負連帶賠償責任。

台中地院審理時，詹男承認肇事，但他認為緊急搶修費用太高，交通公司則答辯說，詹男是「靠行」，不是該公司職員，另外，交通控制設備修費金額，應扣除掉折舊。

台中地院認為，交通公司宣稱詹男「靠行」，但砂石車外觀卻噴有交通公司名稱，且「靠行」是違法的行為，該公司應負連帶賠償責任，至於應賠償的金額，相關法令規定，交通控制、鋼構及門架等設備，折舊耐用年數不得短於10年，依10年計算，扣除折舊後，再加上工資，詹男與交通公司應連帶賠償147萬餘元，可以上訴。