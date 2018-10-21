疑經濟困難虐死3月大女嬰 狠父遭聲押

2018-10-21 16:57

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉縣今天傳出33歲黃姓男子虐殺3個月大女嬰的人倫悲劇，檢警調查，黃父疑因經濟困難，才一時情緒失控殺害女兒，檢察官認為黃父涉殺人罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有串供或逃亡之虞，向嘉義地方法院聲請羈押。

檢警今天相驗，黃姓女嬰雖由父母撫養，但身形消瘦，送醫前即已死亡，在左額、頭頂、右眼皮等處均有傷口，左右瞳孔不等大，無法排除腦出血可能，頸部又有勒痕傷口。

嘉檢主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，因女嬰身上有勒痕又有顱內出血等傷勢，致命原因，明天上午8點半解剖釐清。