好心痛！ 1500萬麥拉倫撞山壁半毀GG了

千萬麥拉倫撞半毀，連路人看了都心疼。（記者徐聖倫翻攝）

2018-10-21 15:13

〔記者徐聖倫／新北報導〕好心痛！52歲甘姓男子今清晨行經新北市新店區北宜路，甘某駕駛這千萬麥拉倫馳騁山道，不料前往宜蘭途中失控打滑撞上山壁，麥拉倫車頭嚴重凹陷，整輛車可謂半毀，就連一旁經過的其他民眾見狀也直呼「千萬超跑撞成這樣太捨不得！」這起車禍未造成任何傷亡，為不幸中大幸。

警方調查，甘某與友人一行共4人，各開一輛跑車，甘某所駕駛的是市值超過1500萬的麥拉倫650S，4人開心預計前往宜蘭遊玩，殿後的甘某因不明原因在北宜路八段突然失控自撞山壁，友人聞巨響紛紛停車並下車查看，當下甘某從半毀的車內自行走出，一旁民眾見狀也趕緊報警。

警方趕抵現場，甘某已經站在一旁，臉色還有點驚魂未定，但身上沒有受傷，經過酒測，甘某也並未飲酒，因現場沒有監視器，無法判斷甘某是否有超速，無法斷定甘某是否有危險駕駛。

警方說，除了甘某之外，他的3名友人都是開保時捷，只有他開麥拉倫，另警方也查出甘某為某科技公司負責人，本起意外僅造成甘某自身財損，警方繪製完現場圖將持續釐清肇事原因。