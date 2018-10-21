內政部長徐國勇抵澎 慰問選前員警辛勞

2018-10-21 14:50

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕年底五合一選舉如火如荼舉行，平日就勤務繁重的基層員警，更添工作辛勞，

內政部長徐國勇今日抵澎，前往澎湖縣政府警察局、消防局，慰勉員警及消防隊員辛勞，並透露希望前往澎湖花嶼、南方四島及目斗嶼等島嶼旅遊。

內政部部長徐國勇今日抵澎，訪視澎湖縣政府警察局，先至馬公警分局慰勉基層員警用心維護選舉治安之辛勞，隨後至警察局聽取局長賈樂吉對當前查賄、緝毒等重要治安工作簡報，充分展現部長隨和、關懷警察同仁的身段，並與員警合影留念。

由於選舉日期接近，徐國勇轉達行政院長賴清德3項指示 :1、毒品零容忍:加強毒品查緝並宣導緝毒成效，治安穩定是社會安定及發展信心的來源基礎。 2.查緝組織幫派犯罪:不容黑幫組織假藉政黨、社團及宗教名義之名，行破壞社會治安及國家安全之實。3.年底選舉查賄制暴:黑道參選一定會賄選及發生暴力情形，務必做好查察賄選及防制暴力二件工作。

另外徐國勇也參觀澎湖縣政府警察局無時書齋，對於書齋外3D立體彩繪的目斗嶼燈塔、花嶼都相當嚮往，同時徐國勇也透露其實最想去的是澎湖南方四島，尤其是西吉的藍洞，明年希望能穿著輕便服裝、拖鞋當個觀光客，隨團搭船前往澎湖島嶼攬勝觀光旅遊。