兒子吸毒變了樣 父見母子大吵報警逮人

警方入屋時李男（左1）仍在和母親吵架。（記者李容萍翻攝）

2018-10-21 14:18

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市龍潭警分局昨晚接獲報案，指龍潭區中興路巷內住家吵架吵很兇，趕到現場時，屋主指兒子吸毒後情緒不穩，因中壢區18日才發生兒子疑吸毒後弒母的逆倫傪案，員警獲報不敢大意立即進屋盤查，果然屋裡起出安非他命殘渣、吸食器當場逮捕屋主34歲兒子。

龍潭警分局警員邱春松、劉俊德等2員晚間執行巡邏勤務，接獲通報中興路巷內發生住家吵架，員警到場時果然看見李姓男子和母親爭吵，李的父親跟警察怨嘆兒子有吸毒且經常情緒不穩，嚴重影響家庭和諧。

李男見警察上門頻頻否認吸毒，沒多久不理會員警神情緊張回房間，警方覺得他舉止怪異，父母也指兒子的毒品都在他房間，隨即帶警方上至3樓兒子房間，果然查獲二級毒品安非他命殘渣袋及吸食器，兒子才坦承「是因心情不好，才會吸安毒的！」員警立即逮捕帶回派出所偵訊。

警方調查，34歲的李男和父母同住卻經常吵架，昨晚李男又和母親爭吵時，鄰居聽吵得兇還進屋勸阻，警方到達時還在吵。李父無奈表示兒子最近經常精神不濟、情緒不穩，躲在房間3天都沒出門，房內幾次飄出濃濃的異味，為求兒子能戒掉吸毒惡習，不得已只好大義滅親、報警抓人。

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警方到李男3樓房間盤查。（記者李容萍翻攝）

警方在桌子旁找到毒品。（記者李容萍翻攝）

警方在桌子旁找到毒品。（記者李容萍翻攝）