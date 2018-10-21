毒蟲衝撞警車想逃 反遭逼進地下室被開4槍就逮

警方將陳男壓制在地帶回偵辦。（記者吳昇儒攝）

2018-10-21 13:37

〔記者吳昇儒、林嘉東／基隆報導〕男子陳家輝與女友昨日深夜23時許行經基隆市暖碇、東碇路口時，因違規紅燈左轉被警方攔下盤查。陳男假意配合後，竟加速闖紅燈逃逸，警方見狀立刻進行追捕。雙方追逐到附近某社區地下室，陳男無法逃脫，竟衝撞警車。員警下車朝陳男座車左側前、後輪開槍，破窗將人逮捕，並起出海洛因、安非他命等毒品，訊後依法偵辦。

基隆市警三分局警備隊副隊長周文鈞案發時巡邏經過暖碇路，發現陳男的座車停在路邊沒熄火，巡了2次他還留在原地感覺有異，靠近查看時，陳男竟直接駕車紅燈左轉逃逸。

周員立刻駕車追捕，追到某社區地下室，陳男見無路可逃倒車衝撞警車。警方開車擋住陳男，下車開4槍，阻止陳男離去。周員利用長棍破窗，不慎割傷手掌，但不畏疼痛當場喝斥陳男與王女下車，最後與支援的同仁噴灑辣椒水才制伏陳男。

警方在陳男身上起出6公克海洛因、另也在43歲王女的包包內查獲0.78公克安非他命，兩人均承認時有毒品，警訊後將依違反毒品危害管制條例，將兩人移送基隆地檢署法辦。

基隆市警察局長黃明昭得知同仁英勇查案受傷，上午立刻與督察長林詮峰前往分局慰問，讚許周員現場的判斷能力及英勇行徑。

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