首屆消防暨義勇競技大賽 桃園勇奪2項全國第一

桃園市政府消防局2位選手在火災搶救5項連續動作競賽，以45秒的驚人差距打敗第二名的新北市猛男消防員，奪下全國冠軍，創下難以超越的「桃園障礙」。（桃園市政府消防局提供）

2018-10-21 13:30

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市政府消防局參加消防署2018年全國消防暨義勇消防人員競技大賽，其中競技項目，勇奪火災搶救5項連續動作競賽及全副武裝大隊接力競賽全國第1名，橫渡救生競賽全國第4名；此外，桃園義消組在負重救生及著裝競賽均勇奪全國第3名佳績，其中基本繩結全國最快個人成績由義消鄭朝偉奪冠，義消競賽總成績為全國第6名，在六都名列第1。

桃園市消防局表示，火災搶救5項連續動作競賽，選手需全副武裝獨自完成鎚擊器敲擊、搬運40公斤壺鈴、拖拉綁上20公斤輪胎的水帶、搬運70公斤的假人最後再扛起約20公斤的進水軟管衝刺終點線，各縣市選手平均完賽時間約3分半，而桃園市政府消防局2位選手代表完賽時間均為1分半，最後以45秒的驚人差距打敗第二名的新北市猛男消防員，奪下全國冠軍，並創下難以超越的「桃園障礙」。

此外，桃園搜救犬Nara參加搜救犬競賽奪得最有活力及最佳英姿獎均第5名亮眼成績。

桃園市消防局表示，此次參賽選手自許為「Team Taoyuan－挺桃園」，要代表桃園消防在全國賽場中爭取榮譽，自年初以來，各義消單位積極為7月份桃園市舉辦的義消競技大賽密集訓練準備，經激烈競賽、互相激勵與交流後脫穎而出的優秀選手，再經過8、9、10月夜間及假日持續加強各項競賽項目重點訓練，最後在全國競賽中勇奪各項佳績。

桃園市政府消防局2位選手在火災搶救5項連續動作競賽，以45秒的驚人差距打敗第二名的新北市猛男消防員，奪下全國冠軍，創下難以超越的「桃園障礙」。（桃園市政府消防局提供）

桃園市政府消防局參加消防署2018年全國消防暨義勇消防人員競技大賽，其中消防人員競技項目獲得全副武裝大隊接力競賽全國第1名。（桃園市政府消防局提供）