愛情詐騙花招多 美軍俄軍齊登場

2018-10-21 13:17

〔記者姚岳宏／台北報導〕台南市51歲吳姓熟女日前在臉書結識1名自稱派駐敘利亞的美軍軍醫，對方利用英挺帥照外加甜言蜜語攻勢，讓吳女陷入情網，再謊稱寄出鉅額現金包裹到台灣作為日後共同生活基金，要求吳女匯款代墊手續費，吳女信以為真，半個月內陸續匯出新台幣18萬元，對方所說的現金包裹依然音信全無，這才驚覺遭到詐騙。

無獨有偶，嘉義縣55歲王姓熟女同樣在臉書遇到冒充敘利亞戰區軍人的騙徒，只是這回歹徒假冒的對象變成相反陣營的俄軍，對方秀出與兒子的親密合照大打溫情牌，向王女傾訴思念家人及痛恨戰爭的心情，祈求王女幫忙出錢疏通長官將他調離戰場，只要調職成功，就會申請退伍來台共度餘生，讓被愛情跟同情心沖昏頭的王女心疼不已，匯出近25萬元，不料對方收錢就斷絕聯絡，最後落寞地報警處理。

刑事局指出，此類「假交友」跨國詐騙集團，經常假冒歐美軍人或工程師、飛行員等專業人士，透過臉書或交友APP搭訕被害人，先假意交往博取信任後後，再謊稱寄送高價禮物需補繳手續費，或工作遇到困難需周轉，要求被害人匯款救急。

警方提醒遇到網友要求借錢或投資時務必提高警覺，最好秉持「見面再談，匯錢免談」原則，不要被網友單方面的說詞沖昏頭，以免賠了錢財又傷心，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆