家裡沒音響 臨時工偷走里長候選人的這輛宣傳車…

學甲區新榮里陳姓里長侯選人宣傳三輪車昨日下午遭竊，學甲警漏夜比對路口監視器，19小時逮獲轄內慣竊謝姓男子。（記者王涵平翻攝）

2018-10-21 12:28

〔記者王涵平／台南報導〕學甲區新榮里陳姓里長侯選人宣傳三輪車昨日下午遭竊，學甲警漏夜比對路口監視器，19小時逮獲轄內慣竊謝姓男子，謝嫌表示，因家中缺音響設備才行竊。

陳姓里長侯選人昨日下午約2時發現停於學甲區新榮里東寮住宅前的競選宣傳三輪車擴音器與主機遭竊，立即向警方報案，員警調閱相關路口監視器漏夜比對可疑人車，19個小時內循線查獲謝嫌，在謝嫌家中起出擴音器與主機等贓物。

警方調查，謝嫌以臨時工維生，每日下班都會經過被害人停車的地方，發現被害人車上有喇叭等器材，正好家中缺用音響設備，趁深夜以家中的螺絲起子將被害人車上喇叭機組拆下，帶回家中準備自行安裝到電視機，還未使用就被警方找上門，警訊後依竊盜罪嫌移送偵辦。

當事人感謝警方在最短的時間內破案，使選舉宣傳順利，特別到分局表達感謝，分局長陳建民也立即代表局長黃宗仁向查緝有功的人員頒發破案茶並發布即時獎勵，肯定員警的辛勞。

陳建民表示，選舉期間警察最重要的工作是查賄選、防制暴力、淨化選前治安、確保選舉平安進行，讓參選人及選舉人都能享有無懼的環境和自由，對於各種不法行為，警察機關都會積極蒐證、依法偵辦，做好選前治安工作。