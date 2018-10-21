酒駕別逃！高屏跨縣市 「封閉式路檢」酒測

高屏警方首度啓動「區域聯防」，縣市交界封閉式路檢拼零酒駕肇事死亡，績效卓著。（記者黃良傑翻攝）

2018-10-21 11:36

〔記者黃良傑／高雄報導〕高屏共同生活圈，常有兩地民眾抱僥倖心態，酒駕穿梭縣市交界或橋樑，高、屏警方交通大隊首度啓動「區域聯防」機制，跨縣市進行「封閉式道路臨檢」，短短4小時取締酒後駕車50件，高市交大隊長陳文耀強調，將全力讓高雄市往「零酒駕肇事死亡」宜居城市。

高市警方統計跨縣市合作「雙向封閉式路檢」，自19日深夜10點至20日凌晨2點，高市轄內共取締38件酒駕，屏東縣轄區取締12件，被依公共危險罪嫌移送共33件，多數為機車騎士酒駕共24人、9名汽車駕駛酒駕，其餘17人酒測值低於0.25，依法開紅單告發，包括13輛機車、4輛汽車，50件酒駕案中，高、屏交界市區酒駕僅有1件。

高市交通大隊統計，107年1-9月各類酒駕事故計發生393件，與去年同期發生621件比較，發生減少228件（-36.7%），發生時段以當日20至22時間，22時至翌日4時，共計124件最多，占全時段45%，事故發生集中於夜間時段及深夜，故選定22時至翌日2時聯合屏東縣警局，同步實施封閉式道路臨檢勤務，啟動高屏「區域聯防」機制，並對雙邊往來重要橋梁要道實施「雙向封閉式路檢」。

封閉式道路臨檢，當場查獲酒精濃度測試值高達0.42毫克的機車騎士，警方也貼心製作行車安全小卡提醒民眾遵守交通規則，結合防制宣導作為，以執法、宣導雙向並進，讓高雄市往「零酒駕肇事死亡」之宜居城市目標邁進，局長李永癸表示，透過強力路檢作為，展現執法強度、淨化治安環境，以確保市民安全、提供市民安心的居住環境。