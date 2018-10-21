深夜肇事逃逸 男子事後才知撞死自己堂哥

鄭男肇事逃逸，遭警方依過失致死及公共危險罪嫌移送。（記者歐素美攝）

2018-10-21 11:03

〔記者歐素美／台中報導〕鄭姓男子昨深夜近12點開車訪友，行經台中市神岡區圳堵里神清路撞到王姓男子後竟肇事逃逸，王男因頭部破裂當場死亡，警方透過路口監視器以車追人，今天凌晨兩點多在住家逮捕鄭男，鄭男一開始辯稱不知撞到人，警方在其車子底盤查獲血跡等跡證，他才坦承事後曾返回現場，發現疑似撞死自己堂哥，才不敢出面，警方依過失致死及公共危險罪嫌移送。

警方調查指出，昨晚11點58分左右，神岡區神清路突然傳出「碰」一聲巨響，附近商家跑出來探查，才知王姓男子（40歲）躺在路上，頭破血流，當場死亡，肇事的黑色小客車卻急駛逃逸，趕緊報警。

警方獲報趕到現場，立即調閱路口監視器，發現肇事車輛為鄭男（31歲）所有，以車追人，今天凌晨2點多，在鄭男住家將他逮捕，鄭男一開始否認，警方在鄭男的車子底盤發現血跡等車禍跡證，鄭男才坦承撞到人。

鄭男說，因訪友開車行經神清路時，車輛抖了一下，並不知自己撞到人，才未下車就離開，到友人家後也曾查看車輛，並未發現血跡。但又說，事後曾重返案發現場，卻發現堂哥的家人在現場，才知自己可能闖下大禍，更不敢出面。

但記者採訪時，鄭男又供稱當時以為只是撞到狗，才未下車，因為一時害怕才會肇事逃逸。供詞前後反覆。

家屬表示，王男當時只是外出到超商買東西，沒想到在距家約20公尺處被撞死。路口監視畫面顯示，王男案發前在神清路上來回走，並一度蹲在路上講手機，但警方在案發現聞到酒味，研判王男可能醉倒在路上，才被鄭男駕車撞死。