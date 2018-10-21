丟臉丟到國外！散布2千部戀童片2台男列全球百惡榜

高市警局婦幼隊與刑事局國際科聯手，緝獲被美國聯邦調查局（FBI）列為全球散布兒童色情影片排行33名的台籍溫姓男子。（資料照）

2018-10-21 07:53

FBI通知台灣逮人

〔記者陳慰慈／新北報導〕丟臉丟到國外！美國聯邦調查局（FBI）去年追蹤出全球散布兒童色情影片最嚴重的「百大名單」，結果住在新北市的何姓、溫姓男子竟高居該名單第30、33名，被網友們砲轟根本是「台灣之恥」；新北地檢署調查後，認定2人合計下載、上傳近2千個兒童色情檔案，日前依違反「兒童及少年性剝削防制條例」及「供人觀覽少年猥褻行為電子訊號罪」等罪嫌起訴2男。

為了遏止兒童色情內容在網上流竄，FBI近年啟動「百夫長強化專案」行動，長期監控全球散布兒童色情內容最多、流量最高的100人名單。刑事局去年8月接獲FBI通報，得知該名單第30及33名竟都是台籍人士，深入追查掌握家住新北市新莊區的36歲何男，以及在新北市板橋區租屋的30歲溫男，均有網路流量異常龐大的情形，送交FBI比對確認2嫌就是「百人榜」上的2名台人。

據了解，何男目前從事人力資源工作，溫男則在電子公司擔任作業員，警方今年2月前往2人住處搜索時，已婚的何男還特別拜託不要驚動妻子。警訊時，2男均承認因好奇而下載影片，但強調只是「自己欣賞」，否認有凌虐兒少行為，也未拍攝相關影像或燒成光碟販賣牟利。

2男稱僅下載 仍被起訴

檢方根據警方扣得的電腦主機、行動硬碟，認定2人透過P2P（點對點檔案分享）軟體「eMule」下載、上傳大量兒少性虐照片及影片，其中何男的違法檔案有588個，溫男有1385個，容量合計高達20TB，因違法事證明確，將2人起訴。