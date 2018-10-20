大便遭陌生人持剪刀狂追 男拿鐵棒回擊獲判免刑

2018-10-20 22:13

〔記者吳政峰／台北報導〕楊姓男子去年到台北一處公廁大便，莫名奇妙被發酒瘋的陳男持剪刀狂追，嚇到從車內抄鐵棒回擊，不料打中對方頭部，造成腦震盪等症狀，台北地院考量他一時防衛過當才犯錯，情有可原，法外開恩，判決免刑。

去年11月9日傍晚6時許，楊男駕車經過大安森林公園突感便意，趕緊臨停衝入公園內的公廁解放，未料才大了一分鐘，就聽到外頭有人在叫囂，讓他非常緊張。

解放完畢後開門，赫見喝得泥醉的陳男站在門口胡言亂語，疑似認錯人，楊男不理他，逕自往車上走，引起陳男不滿，掏出剪刀在後狂追40公尺，楊男嚇到趕緊從車上起出一根鐵棒自衛。

楊男把陳男的頭當木魚，連敲三下，痛得陳男抱頭亂竄，隨後趕到的警察認定陳男無故攜械又施以暴行，依違反社會秩序維護法裁罰3000元。

陳男不服被打又被罰，跑去醫院驗傷，經診斷為頭頂6公分、後頭部6公分撕裂傷併周圍皮下血腫，疑輕微腦震盪，據此，陳男控告楊男傷害罪。

法官勘驗監視器，發現起因為陳男酒後認錯人胡鬧，楊男在無法立刻獲得公權力保護下，才持鐵棒回擊，屬於正當防衛；但法官也指出，楊男防衛可以打陳男的任何一部位，無須針對他的頭顱，因此有防衛過度的情事。

法官審酌客觀事實，認為楊男為了排除陌生、泥醉的陳男所做的不法侵害，一時失慮才防衛過當，考量陳男傷勢並不嚴重，楊男之舉情有可原，諭知免刑，以啟自新，全案仍可上訴。

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