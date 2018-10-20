迷昏正妹猥褻嗆「司法不公」 健身教練加罰10萬

2018-10-20 22:51

〔記者王捷／台南報導〕健身教練高浩翔去年6月在正妹學員的乳清內摻FM2迷暈，載到汽車旅館內打算迷姦，後來因為高男打了類固醇「硬不起來」，最後只有對正妹吸胸、舔嘴，一審法官依強制猥褻罪，判處高男有期徒刑2年、緩刑5年，但高男看到媒體曝光後，在臉書上PO文嗆媒體報導誇大、檢警辦案不公、懷疑遭仙人跳等，讓檢方決定上訴，因為這個行為二審讓高男多罰了10萬元。

26歲的高浩翔，曾在台南地區多家健身房當教練，也曾是大專盃90公斤以下的冠軍，他在當教練期間，對一位正妹學生有好感，兩人也成為朋友，去年6月17日晚間，正妹邀他上健身房運動，高男把平日服用的FM2安眠藥，摻入乳清蛋白粉，待運動結束、離開健身房前，讓正妹飲用。

正妹飲用完，高男自稱要開車載正妹回家，結果正妹在高男車上失去意識，高男把女方載往汽車旅館開房間，但因為疑似打了類固醇，無法勃起，最後只好吻胸、舔乳，滿足自己的性慾。正妹醒來後，察覺有異，委託友人報警，到醫院驗傷採證，鑑定發現，正妹胸部有男女混合DNA檢體，尿液則有FM2反應。

一審判決後，高在臉書上指責媒體誇大報導，讓他丟了工作，認為警方辦案不公，後來檢方認為檢警辦案沒有疏失，蒐集資料上訴，二審審理時，高男態度180度轉變，他坦承涉案，是看到報導後一時心慌，聽從友人建議在社群媒體放話，二審雖然在刑度上維持原判，但加判罰金10萬元繳交國庫，還要接受4場法制教育課程。