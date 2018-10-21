查扣毒品單警少寫一字 害律師被誤會亂丟垃圾

2018-10-21 00:03

〔記者王捷／台南報導〕沒有被栽贓毒品，卻被誤會亂丟垃圾。民眾提著垃圾找上台南一位律師，還拿出垃圾中的一張扣押物品清單，上面印著事務所的住址。律師細看還是一件毒品案，但毒品案的對象是一位他不認識的謝姓女子，律師沒接過謝女的案子，擔心被栽贓，警方查證後坦承，謝女在律師事務所前被盤查，所以在扣押地點才會寫事務所，應該寫在「律師事務所前」，但少了一個「前」造成這個誤會。

19日晚上，律師突然接到美髮店老闆娘的電話，老闆娘質疑為何律師要亂丟垃圾，讓律師搞不清楚狀況，最後老闆娘提著垃圾找上門，她自稱已經向環保局檢舉，環保局請她翻垃圾看看是否有可供辨識的住址，找到亂丟垃圾的人，結果找到一張登記律師事務所的單子。

律師接過單子一看，發現竟然是警方開出的扣押物品清單，而且還是毒品案，扣押物品的對象是一名謝姓女子，但律師沒有印象有接過這個案子，起初擔心是否被栽贓毒品，或是警方誤植，會有毒品相關的人找上門。

後來警方解釋，扣押清單上登載的查扣地點住址，其實是因為警方在律師事務所前，攔查到謝女，並查出2包安毒，因此才會開出扣押清單給謝女，警方登載的查扣住址，應該寫律師事務所「前」，但少寫了前字造成誤會。謝女住在律師事務所附近，這個月謝女涉詐騙案，警方去訪查時，謝女已經搬走，可能是搬家才會亂丟垃圾。

律師得知毒品沒被栽贓，卻被誤會亂丟垃圾，覺得很生氣，擔心未來環保局對他開罰，另外如果謝女的案件到了院檢，也許還會影響他的聲譽，他預計發律師函，請警方用正式公文回覆他，證實扣押清單登載內容有誤。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆