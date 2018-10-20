遺書驚爆2死命案 竹縣76歲翁疑毒殺60歲小三後畏罪自殺

2018-10-20 21:23

［記者黃美珠、蔡彰盛／新竹報導］1封遺書驚爆1件極可能是76歲老翁涉嫌毒殺60歲小三後自殺身亡的命案！

新竹縣10月17、19日2天，先有某60歲鍾姓婦人猝死在汽車後座，檢警原懷疑是單純嘔吐物所釀意外。沒想到住在隔鄰鄉鎮的76歲張姓老翁2天後疑似服下不明藥物且留遺書自殺身亡。

其遺書透露鍾婦欠他5萬元，還寫下「我解決掉」、「我不願意被關」等字眼，檢警深入追查發現2人疑有婚外情，使得2案變成1案，下週一（22日）將解剖複驗2人遺體，並與查扣得的不明白色藥物粉末做比對，以釐清老翁是否真的殺了小三後畏罪自殺身亡。

檢警直言，2人都沒有自殺的動機和記錄，身上也沒有任何可疑傷痕。被發現的第一現場都沒有可疑的打鬥痕跡，倒是他們身旁都有一堆摻了血水的嘔吐物，其中老翁的嘔吐物聞起來並沒有農藥的味道。

檢警是在10月17日下午4點獲報，指鍾婦唸小學的孫女下課後回家，看到她躺在汽車後座已經氣絕。鍾婦兒子直言母親常喝酒。所以當日相驗的檢警懷疑她是因酒後嘔吐物造成窒息而亡，為了確認，當日就排定明天解剖複驗。只是也很納悶送鍾婦回家的酒伴是誰？怎麼沒有把她送進家門休息？反而任她睡在汽車後座？

今天檢警再獲報76歲張姓老翁疑似服藥自殺送醫後不治。為了釐清張翁死因而展開調查，從中發現老翁的家人都坦言鍾婦是老翁的小三。

老翁妻子19日晚上6點，看到丈夫獨自坐在客廳研磨不明的白色藥物粉末，因雙方言談正常，她便去洗澡，洗完澡不見丈夫，所以叫子女去找。結果張翁被發現倒在住家後方農地上，身旁有半罐的啤酒和一堆嘔吐物，身上帶著寫有前述字句的遺書，經緊急送醫搶救，當天深夜宣告不治。

檢警瞬間警覺2案似有關連，追查才知張翁和鍾婦是在喝酒場合相識，老翁近來懷疑鍾婦另有新歡，再加上彼此的債務關係，因此高度懷疑真的很有可能如張翁遺書所留的暗示，他毒殺了小三再畏罪服毒自殺身亡。

不過檢警強調前述研判尚未經完全證實，目前已查扣老翁用來裝不明白色粉末的杯子，也扣得老翁研磨不明白色粉末現場所留下的殘跡，將跟兩人的解剖報告做進一步比對，以確定張翁生前是不是真的殺了鍾婦。

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