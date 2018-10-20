13人慘遭惡火燒死 這個制度讓家屬全選擇放下...

修復式司法座談會，邀請了檢察官、律師、被害者家屬與會交流。（記者吳政峰攝）

2018-10-20 22:29

〔記者吳政峰／台北報導〕2012年10月23日，一把惡火奪走13名養護之家老人的性命，也爆出王姓負責人未依規定安排照護人力，犯下業務過失致死罪，但檢察官李駿逸調查後，發現王男平日頗受鄉里好評，選擇導入「修復式司法」，讓他和死者與傷者家屬對話，雙方花了近9個月相互了解，家屬最後全部選擇和解放下，王男也因此獲得緩起訴的重生機會。

李駿逸20日接受台大法律學院校友會邀請，參加修復式司法座談會，指王男旗下有3間養護之家，遇到被家屬丟包的長者時，仍不計成本繼續照護，因此受到員警與家屬們的信賴。

案發當天凌晨，一名罹癌的林姓院友不想活了，便在二樓廢棄房內縱火，沒想到火越燒越旺，林男嚇到逃跑，但其他院友就沒這麼好命，惡火釀成13死、數十傷的慘劇，堪稱台灣醫療史上最嚴重的火災。

李駿逸查出，養護之家夜間人力未依法配置，明顯不足，王男涉犯業務過失致死，但因鄉里均認為王男是好人，李駿逸研判可發動修復式司法，讓他和死、傷者家屬溝通。

整個歷程長達9個月，王男除了在金錢上展現誠意，也不時探望家屬，讓他們感受到真摯關心，最終，13名死者的家屬全部接受和解，選擇放下，李駿逸也認為王男卻有悔改決心，命其繳納450萬元給公益團體以獲緩起訴。

李駿逸指出，修復式司法讓法律不再冰冷，兩造可透過庭外的溝通增進理解，被害人或家屬有機會走出傷痛，加害人則有機會反省彌補，雖然花得時間較一般司法程序長，但獲得的情感結果卻是刑罰無法替代的。

另名講者、同時也是受害者家屬的金鶯，非常認同修復式司法的效果，她的女兒2013年5月慘遭呂姓男友刺頸身亡，她終日以淚洗面，但接受修復式司法後，與呂男溝通多次，發現經過這些歷程，她逐步「修復自己破碎的心」，同時也讓呂男真心知道錯在哪。

金鶯指出，「原諒」很難，只能選擇讓逝去的生命更有價值，用另一種方式延續祂的光和熱；但她強調，修復式司法介入的時機很重要，若案件才剛發生就要家屬與被告對話，可能會產生「憑什麼」的疑慮，檢察官應掌握好時間點，以免事倍功半。

長期從事修復式司法的律師陳怡成則認為，不只被害人或家屬需要修復，加害人也有面對過錯的必要，此時，「促進者」的角色就很重要，如何讓雙方敞開心胸、誠實面對彼此，都是一項很嚴肅的課題，畢竟兩造都需要被傾聽，情緒更應該被救贖，如果能成功對話，傷痛就有舒緩的機會。

主持人、台大法律學院校友會公共事務委員會主委陳玲玉表示，傳統訴訟體制下，被告與被害人家屬多在法庭上見面，氣氛劍拔弩張，互控不是，幾無了解的機會，修復式司法則給了兩造在庭外說話的空間，或許需要稍長的時間，卻也讓心靈得到司法無法給予的答案。

陳玲玉也指出現況缺失，修復式司法由檢察官發動，但這類案件往往需要較久的時間，連帶造成檢察官的結案壓力，恐降低導入修復式司法的動機，相關單位應注意此問題；另，此制度需要啟動者、促進者、陪伴者，司法應建立完善的制度與訓練，才可能讓它更有效的運轉。