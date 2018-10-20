人體藏毒沒用！25年機場安檢員自曝緝毒絕招

2018-10-20 20:10

［記者陳恩惠／台北報導］澎湖縣42歲陳姓男子，專門在馬公市販毒，是名大藥頭，日前到台北來補「貨」，將安非他命毒品藏在身上，原以為航警清晨5時餘的安檢較鬆散，於是搭清晨乘第一班飛機返回澎湖，沒想到二度遇上有毒蟲剋星之稱、航空警察局台北分局派駐松山機場服務的黃姓安檢員，陳嫌不僅被攔下還被要求脫鞋，他認命自行交出藏在鞋底的毒品，隨即又脫褲取出私處一大包安毒，訊後依毒品罪送辦。

陳嫌供稱，先前也曾到台灣購毒，當日失敗後搭機返回澎湖，卻在松山機場過安檢時，被黃姓安檢員仔仔細細、從頭到腳的看一遍，從此他便記住黃員的長相，希望下次來台時，別再遇到他，沒想到此次購足74公克的安毒，正想返回澎湖好好大賺一筆時，再遇黃姓安檢員，只好乖乖地自行交出。

黃姓安檢員說，有些毒蟲總以為清晨6時的第一個航班、當第一名旅客，進行安檢時，會受到航警「鬆散的禮遇」，實則不然，以他在航警局從事安檢工作長達25年的資歷而言，一旦可疑目標進入管制區，第六感馬上拉警報，通過金屬探測門，暫時將目標請到一旁加強檢查，此時的動作一定要慢，為非作歹的人越心虛，精神壓力愈大，越容易露出破綻，再補上一句「這有什麼東西？」完全會讓毒蟲亂了手腳，此時進一步查緝，總是能順利查到毒品的。

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