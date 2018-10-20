中漁船接連來台接駁油 海上走私油品猖獗1個多月6件

外籍貨輪在我海域接駁柴油圖利，海巡官員憂心國際油價飆漲，加上我國油價又凍漲，油蟲見有利可圖，油品走私案將層出不窮。（記者林嘉東翻攝）

2018-10-20 18:32

〔記者林嘉東／綜合報導〕海巡署昨對闖入我領海的中國籍「無船名」載油漁船，重罰100萬元。海巡官員爆料，這已是這1個多月來海巡單位查獲的第6艘來台載柴油圖利的船隻。

海巡官員透露，依今天中油公告的甲種柴油每公升20.9元，與中國甲種柴油每公升30元計算，兩岸柴油價差9.1元台幣，100公秉價差高達91萬餘元。

油蟲見有利可圖，從8月間趁颱風來襲期間，天候惡劣時，偷偷在彭佳嶼北方海域接駁柴油，被海巡單位查獲4起大型貨輪接駁油案。

未料，上個月接連2天，又有2艘中國漁船在我鄰接區內，被海巡署艦隊分署新竹、淡水海巡隊查獲在海上接駁柴油，分別是「浙普漁運68825號」改裝漁船與「無船名漁船」漁船，2船走私逾200多公秉柴油。

由於查獲的4艘外國籍貨輪，都是在中國禁漁期尾聲，海巡官員研判，這4艘貨輪就是來台走私貨輪，轉賣在陸續出海作業的中國籍漁船圖利。

海巡官員憂心國際油價飆漲，加上我國油價又凍漲，油蟲見有利可圖，油品走私案將層不出窮。

海巡調查，巴拿馬籍SPEED PIONEER至雲林麥寮出港後，8月13日在彭佳嶼外海與吉里巴斯籍DISTINCTION01（接油輪）接駁柴油。

巴拿馬籍FUSION ENERTY（富順輪）至雲林麥寮裝油後，9月11日在彭佳嶼外海與巴拿籍WIND RIDER 8（風瑞八號）接駁柴油。