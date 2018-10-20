買啞鈴送大麻花？走私毒品被逮 少年還瞎掰

2018-10-20 17:55

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕航警局安檢大隊與關務署台北關19日查獲，一件以衣服名義申報進口的貨物內夾藏4包大麻花，航警局刑警大隊今天循線逮捕取貨的36歲及17歲洪姓舅甥，洪姓少年還辯稱他買的是「啞鈴」，不知道為何會變成大麻花？航警訊後依違反毒品危害防制條例移請桃園地方檢察署偵辦。

被海關識破 循線逮捕取貨甥舅

航警局說，航警局安全檢查大隊與財政部關務署臺北關，19日在榮儲快遞貨物進口專區執行X光機安檢勤務時，查獲1件以「JERSERYS」名義申報進口貨物的X光顯像有異，開箱發現裡面夾藏4包疑似大麻花，毛重約1445公克，取樣緊急送請交通部民用航空局航醫中心鑑驗，均驗出第二級毒品大麻反應。

航警局刑大昨（19）日緊急派員循線到台中市沙鹿區一帶埋伏，今（20）日將收貨的洪姓舅甥2人逮捕到案。其中，17歲洪姓少年接受偵訊時，還向警方辯稱，他只是在網路上花1800元購買「啞鈴」，不知為何會變成毒品。

市價約900萬 可供7千人次吸食

航警指出，大麻花比大麻葉來得純，因此，市價也比大麻葉多3倍，這次查獲1445公克大麻花，估計市價約900萬，若流入市面可提供7000人次吸食，全案訊後將依違反毒品危害防制條例移請桃園地方檢察署偵辦，專案小組也將持續擴大追查幕後集團共犯。

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