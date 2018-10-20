女友人幫桿湯包麵皮 色老闆竟寫BCD問胸罩大小

2018-10-20 18:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕經營湯包小吃攤的莊姓老闆及其張姓女友，邀請女子小芳及其林姓男友到租屋處用餐，餐後小芳在工作桌旁桿麵皮，幫莊男準備湯包材料，張女與林男也在旁邊，莊男卻用麵粉灑在桌子上，用手指寫「B、C、D、黑？」，再用手指著小芳胸部，詢問小芳的胸罩大小與顏色，又故意翹高屁股碰觸小芳的胸部，台中地院一審認為證據不足，判決莊男無罪，台中高分院二審卻認為，事後小芳因精神創傷就診，可佐證性騷擾屬實，判處拘役50日。

不過，二審判莊男有罪，是針對碰觸小芳胸部部分，詢問胸罩大小與顏色，法官雖沒有宣告無罪，但也沒有針對此部分量刑。

判決書指出，莊男與張女是情侶，前年12月5日晚間，邀請小芳（化名）與林姓男友用餐，當天晚間7時許，小芳在房間角落工作桌旁低頭桿麵皮，上衣鈕釦沒有扣好，隱約可見內衣與「事業線」，當時小芳的男朋友、莊男的女友張女，也都在房間或客廳內，莊男卻用麵粉灑在桌面上，用手指寫「B、C、D、黑？」，詢問小芳的胸部（胸罩）大小與顏色，還說「講一下又不會怎樣」，小芳揮手拒絕回答，沒有理會莊男的詢問。

不久後，張女打掃房間，莊男起身挪開位置時，又故意翹高屁股，碰觸坐著的小芳胸部與左手臂，小芳擔心男友得知，會引爆衝突，不敢告訴男友，只有拂袖而去，莊男還追出來，把右手放在眉毛旁，做出「敬禮」的道歉動作，小芳遲至搭乘男友汽車駛離，才告訴男友上述過程，事後莊男傳訊息向小芳道歉，小芳封鎖刪除莊男訊息，莊男又向林男道歉，宣稱「不知道開玩笑開過頭」，林男答覆「要道歉要去找當事人（小芳）」。

台中地院時，莊男宣稱沒有上述行為，當時他的女友，以及小芳的男友，都在房間內或客廳，也都沒見到異狀，一審認為缺乏證據，且小芳的說詞前後矛盾，小芳的男友當時在旁看電視，也都沒見到性騷擾，判決莊男無罪。

台中地檢署上訴二審，台中高分院卻有不同見解，二審法官認為，事隔一年餘，小芳記憶與描述難免會有差異，不能苛求小芳必須清晰記得、無誤描述，另外，林男一邊看電視一邊玩手機，沒察覺莊男短暫碰觸小芳，這也是符合常理，小芳案發後，即不顧做客之道，沒有向莊男及其女友告辭，就急著離開，又刪除訊息封鎖莊男，隨後因精神受創而多次到醫院就診等，足以佐證小芳人指訴的真實性，據此依性騷擾防治法第25條第1項「乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處」，判處拘役50日，可易科罰金5萬元，可再上訴。