橫行桃園毒梟栽了！躲摩鐵遭圍捕 駕賓士撞警遭開3槍落網

警方在汽車旅館緝毒。（記者陳恩惠翻攝）

2018-10-20 16:45

［記者陳恩惠／台北報導］橫行大桃園地區的毒梟終於栽了！新竹縣34歲李姓男子，今年8月才因販毒被逮，卻仍持續販毒，李嫌為免再遭查緝，以藥腳身分為掩護，窩藏在大桃園地區各旅館作為交易地點，台北市警松山分局偵查隊據報，前天深夜循線在平鎮區汽車旅館埋伏，趁李嫌及廖姓小弟出門購毒之際逮人，李竟駕車衝撞，警開3槍後制伏，起出市價150萬元毒品，由於李嫌拒不吐實，訊後遭檢方聲請羈押獲准。

松山分局日前據報，有毒品、強盜及妨害自由等前科的男子李宗浩，行徑囂張跋扈，見賣毒獲利可觀，自今年起與36歲廖敏竣、戴豐國及24歲邱凱威，在大桃園地區共組販毒集團，由於擔心遭黑吃黑或遇仇家，隨身會攜帶槍枝防身，松山警分局與海巡署艦隊分署第一海巡隊組成專案小組監控，並報請桃園地檢察署指揮偵辦。

警方說，李嫌生性多疑，為躲避查緝，特地購買貼牌且性能良好的雙B名車（權利車），搭配租賃車代步掩人耳目，平常租居大桃園地區五星級汽車旅館為家，以5至7天為一輪，不定時更換處所，每次窩藏的MOTEL，2、3天就得更換一次房間，讓警方難以掌握追緝。

前天深夜發現李嫌租住在平鎮區某汽車旅館，一晚要價7000元的總統套房內，於是會同桃園市警平鎮分局共同查緝，趁李與廖姓共犯駕車外出購毒之際，在車道口前攔查，李嫌為躲避查緝，竟然駕駛賓士車輛衝撞，警方連開3槍加以制伏，順利逮捕李嫌等4人，同時在房內查扣1.2公斤安非他命及15公克海洛因等毒品，將再追查李嫌槍枝及毒品來源。

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