「沒錢還到金錢豹喝酒」 假釋男為了一句話刺死酒友

2018-10-20 16:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕有竹聯幫背景，出獄不到一個月的27歲男子蔡瀚霆，去年8月與朋友到台中市金錢豹酒店喝酒時，男子楊智皓嘲笑一句話「沒錢還來喝酒」，蔡男竟持隨身的彈簧刀，於酒店外刺死楊男，被捕後宣稱喝太多酒，已忘記行兇過程，台中地院認為他僅因細故就猛刺死者至少8刀，死者左頸部傷口更達10.5公分，顯見蔡男下手甚重，手段兇殘，酒後行為暴力，又有酗酒症狀，依殺人罪判處徒刑18年，執行或赦免後再監護3年，可以上訴。

判決書指出，國中肄業的蔡男，去年7月間才因槍砲案件出獄，不到1個月，去年8月12日與朋友到金錢豹酒店喝酒作樂，喝了2瓶威士忌，翌日（13日）清晨3時許離去時，他想搭計程車，卻因身上沒錢，向「酒友」楊男商借，楊男卻嘲諷他「沒錢還來喝酒」，蔡男情緒失控，掏出隨身攜帶的彈簧刀，猛刺楊男至少8刀，逃到台北市與新北市躲藏，中市警局六分局於15日傍晚，在新北市逮捕他。

台中地院審理時，蔡男把責任全推給酒精，他宣稱，兩人並無冤仇，如果沒喝酒，他不會理會對方挑釁，當時他喝太多酒，才會有攻擊行為，他假釋出監後，幾乎天天喝酒，喝到不省人事，隨身帶刀是「流行」，醫師鑑定指出，蔡男已有酒精中毒症狀。

法官認為，蔡男行兇前喝醉酒，辨識行為違法的能力已減低，依刑法第19條減刑，依殺人罪判處18年徒刑，另外，蔡男有酒精中毒症狀，有再犯或有危害公共安全之虞，基於預防蔡男再犯，宣告在刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護3年，可以上訴。