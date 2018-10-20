「仙女」變成超嗆女羅剎 打人砸場樣樣來

2018-10-20 14:44

［記者陳恩惠／台北報導］自稱竹聯幫文武堂成員、綽號「仙女」的39歲女子江庭誼，覬覦所住社區大樓的千餘萬元公積金，趁管委會洗刷外牆之際，藉口污水潑壞她的植栽、弄髒小狗，索賠800萬元，自去年11月起連連向管委會恐嚇、率眾砸場放鞭炮，令住戶人心惶惶；台北市警大同分局據報，蒐證數月，日前將江女及幫眾共15人全數緝捕到案，全案依恐嚇、妨害自由、傷害、恐嚇取財及毀損等罪嫌送辦，江女也遭檢方聲押獲准。

警方說，有多次恐嚇、妨害自由、傷害及強盜等前科的江女，2015年時任簽賭組頭，曾帶20餘名壯漢到檳榔攤討債，除持棒打人外，還投擲特製「辣椒粉鞭炮」丟店家，當年落網時嗆聲「臭卒仔，只會叫警察！」；警方17日收網時，循線在士林地檢署外面將正準備開庭的江女及劉姓男友逮捕。

據悉，江女是竹聯文武堂堂主「神經祥」嫡系女弟子，威脅住戶、毆打保全、抓代主委撞牆的手法，完全承襲「神經祥」早期作法，看準住戶、保全短時間不會搬離或解職，不敢聲張下持續恐嚇；士林地方法院以涉犯重罪為由羈押江女，包括劉姓男友在內的其餘9名幫眾分別以1至4萬元不等交保，請回的5名少年中，還有個前夫的兒子。

警方調查，江女去年10月間起，先在住所的社區line群組內po出黑幫公祭的照片，當眾恐嚇主委，可以撂200餘人去他家公祭，然後以社區管委會招工清洗住戶外牆，導致髒水汙損她家庭院盆栽及小狗，聲稱1個小盆栽要上百萬為由，獅子大開口要求賠償800萬，但金額過大，管委會決議循法律途徑解決。

警方說，江女不爽未獲賠償，持續指揮旗下小弟，多次率眾到社區內，以向副主委陳情為由，四處到管委會成員住家按鈴、叫囂，恐嚇、毆打徐姓總幹事及社區的保全員，管委會不堪其擾，只好以48萬元與江女和解，詎料，江女仍持續恐嚇、迫害住戶，甚至在住戶大會上敲鑼打鼓、放鞭炮，並毀損社區大廳盆裁花草，致社區內住戶心生畏懼，人心惶惶。