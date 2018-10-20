40年老公寓越晚越吵鬧 基隆抄職業賭場逮10多名賭客

基隆市警三分局今天凌晨在七堵區大華一路3樓舊公寓，查獲天九牌職業賭場，逮20多名賭客聚集，賭天九牌。（記者林嘉東翻攝）

2018-10-20 11:31

〔記者林嘉東／基隆報導〕選戰甫開打，基隆市警三分局為淨化選前治安，今天凌晨掃蕩天九牌職業賭場，在屋齡逾40年，近20坪的公寓內，查獲10多名賭客，與26萬餘元賭資；訊後將涂姓賭場負責人等多人依賭博罪嫌移送法辦。

基隆市警方馬不停查賄，已查獲3名里長參選人涉嫌買票，警方布下重兵查賄，也不忘維護轄區治安，今天凌晨在偏遠山區，破獲天九牌職業賭場。

基隆市警三分局日前接獲檢舉，七堵區大華一路一戶3樓老舊公寓內，常有陌生人進出，越晚人越多，賭客叫鬧聲擾鄰，民眾不勝其擾。

偵查隊趕往勘查發現，該戶屋齡逾40年的老舊民宅，周邊竟裝設多支監視器，經蒐證後發現可能為流動職業賭場。

今天凌晨1時許，由分局長陳瑞基指揮調度，偵查隊長李清雲率多名偵查隊員前往搜索，果然是天九牌職業賭場。

警方在屋內查獲天九牌賭具，賭金26萬餘元與9千元抽頭金，訊後將涂姓屋主、兼賭場主持人與藍姓、馬姓及鄭姓等同夥，依賭博罪嫌送辦，12名賭客則依違反社會秩序維護法究辦。

陳瑞基強調，職業賭場危害社會甚深，危害民眾甚鉅，賭場一擲千金導致傾家蕩產，此外，對於有意經營選舉賭盤及各種影響選舉秩序的不法份子，絕對會持續強力偵辦，端正選風。