經紀載女友濕地拉K車震 才脫內褲就遇保大迅雷警網GG了

2018-10-20 09:28

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市「經紀」蔡姓男子載劉姓女友車上拉K後，一時「性」起，脫下內褲準備車震，卻來了不速之客保大迅雷警組，查獲0.46公克K他命，情侶毒鴛鴦坦承吸毒，又被敗興而歸接受驗尿、裁罰。

保安大隊迅雷中隊警組警員郭堃煜、警員劉彥政、戴江志忠等3人，17日深夜執行熱區、熱點複式巡邏，行經仁武區九番埤濕地公園時，發現一輛自小客車引擎發動，車內疑似有男女爭執聲，趨前盤查，駕駛蔡姓男子（24歲）將車窗搖下後，飄出一陣疑似K毒味，員警聞到要求下車受檢。

此時，警方意外瞄見車上有一件內褲，另有一女子坐於副駕駛座上，蔡男表示自己是「經紀」，劉姓女子（25歲）是他的女友，2人交往3個多月，原本要載女友上班，利用空檔時間到濕地拉K鬆一下，沒想到拉完K後有了感覺，一時「性」起決定車震，卻遇到迅雷員警盤查，只好收起激情回到現實。

警方表示，蔡男有毒品素行、自稱經紀人，上衣沾有剛吸食過的K粉，2人見警緊張企圖扔棄毒品，經仔細檢視後，警方於副駕駛座車外，發現1小包K毒約0.46公克，兩人臉色鐵青，為保護對方，互爭承認為其所持有，警方依共同持有並採尿函請刑警大隊裁罰。

警方好意提醒劉女、蔡男，染上毒癮小心男的會倒陽、女的還可能包尿布，不要以為毒品能「助性」，只會「敗性」！

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