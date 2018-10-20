警大畢業生廁所裝針孔攝影機 偷拍高中女老師

2018-10-20 07:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕鳳山警方今表示，許姓警大畢業生一時好奇，竟於鳳山區1所校園女廁，以芳香劑裝設針孔攝影機偷拍，女老師如廁發現報案，警方循線逮人送辦。

警方於10月9日中午12時50分許接獲轄內高中報案，指稱有不明人士於女廁內，裝設針孔攝影機於芳香瓶內，警方獲報後立即著手偵辦，當晚7時許依據相關特徵，於校園附近發現許男，將他帶回所內偵辦。

警方表示，許男表示是基於好奇心使然，第一次於露天平台購買針孔攝影機，並於8日晚間20時30分，持5瓶芳香劑（其中1瓶內有錄影器，其餘4瓶則無）至校園內1樓女廁擺放，隔天校方女老師發現女性廁所內異常擺放了5瓶芳香劑。

警方事後檢視發現其中1瓶內藏有攝影器，忠孝所接獲報案後立即派員調查，並將芳香劑送鑑識小組採證。經勘查針孔攝影機內SIM卡內容，並無錄到任何影像，卻有1張疑似嫌犯臉部照片，經查是嫌犯調整鏡頭時意外攝入，警方立即依據照片，請校方辨識男子身份。

學校教官看到照片後發現眼熟，驚覺男子才在校園裡徘徊，隨即帶同警方至校外圍牆不遠處發現許男，經詢問許男後坦承不諱，供稱因一時好奇心而犯錯，心中懊悔不已，且影像內容未拍到任何畫面，警訊後將他依妨害秘密罪嫌函送法辦。