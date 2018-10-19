10/19 大樂透、雙贏彩及今彩539 頭獎均摃龜

2018-10-19 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月19日）開獎的第107000088期大樂透、第107000251期今彩539及第107000155期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000088期大樂透中獎號碼為「07、18、20、32、42、49，特別號：24」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共26注中獎，每注可得7萬135元；肆獎共56注中獎，每注可得2萬933元；伍獎共1304注中獎，每注可得2000元；陸獎共1841注中獎，每注可得1000元；柒獎共1萬9454注中獎，每注可得400元；普獎共2萬4855注中獎，每注可得400元。

第107000088期49樂合彩中獎號碼為「07、18、20、32、42、49」，四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共43注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2388注中獎，每注可得1250元。

第107000155期雙贏彩中獎號碼為「02、03、09、10、12、14、15、16、18、20、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共16注中獎，每注可得10萬元；參獎共374注中獎，每注可得500元；肆獎共4290注中獎，每注可得100元。

第107000251期今彩539中獎號碼為「02、06、14、25、26」，頭獎摃龜；貳獎共232注中獎，每注可得2萬元；參獎共6934注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬7296注中獎，每注可得50元。

第107000251期39樂合彩中獎號碼為「02、06、14、25、26」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共267注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8234注中獎，每注可得1125元。

第107000251期3星彩中獎號碼為「657」，正彩共14注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000251期4星彩中獎號碼為「2446」，正彩摃龜。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」