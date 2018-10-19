竹縣警增添120生力軍 創最多紀錄

新竹縣政府警察局今天報到警大、警專畢業及統調新進人員共120人，創下歷年來新竹縣新進員警最多紀錄。（新竹縣警察局提供）

2018-10-19 21:52

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣警察添生力軍！縣府警察局今天報到警大、警專畢業及統調新進人員共120人，創下歷年來新竹縣新進員警最多紀錄；局長張榮興勉勵大家能秉持「新鮮人」學習的精神，勤走轄區，並以熱忱的心推動各項警政工作。

警察局新進人員共120人，含警大畢業12人、警專畢業98人、特考班結訓3人、統調7人。新進人員報到時，由張榮興親自主持，並熱情歡迎，各分局轄區特性及優良的風土民情，工作之餘也能適度走訪，勤走轄區，並以熱忱的心推動各項警政工作。

「這群新鮮人」報到時，適逢最繁忙的107年地方公職人員選舉期間，由於仍在實務訓練期間，無法立即擔負選舉勤務，張榮興仍跟新進同仁介紹，目前警察工作重點為候選人個人、住居所、競選總部安全維護警衛勤務、查察賄選及防制暴力、投開票日安全維護等。

同時也請資深警察同仁實際帶領他們擔服選舉勤務，並貼心地請五個分局安排選舉治安維護等相關勤務課程，指示選舉期間實際執行勤務需由資深員警及內勤幹部帶領，不會讓他們站在第一線，並確保有充分學習的空間。

張榮興也要警察局幹部確實落實經驗傳承，針對值班、備勤等標準作業流程確實傳輸正確觀念，請分局指導駕駛安全與使用新槍安全，要求各級主管主動提供關懷協助，遇有狀況立即反應，最後也期勉新進員警能秉持從警初衷，熱忱地為民服務。