科技董座1億投資連動債虧損 銀行須賠未成年女兒111萬

2018-10-19 21:40

〔記者楊國文／台北報導〕台北一家科技公司負責人夫婦，聽信銀行理專建議，以夫婦、未成年女兒和公司資金共1億多元，投資購買連動債但發生虧損，以銀行未善盡告知風險責任，怒控銀行、理專須連帶賠償1100多萬元；高等法院認為，在相關連動債的指示書、說明書中，均附有須自負盈虧的文字說明，且夫婦均已簽名、蓋章，故銀行並無賠償責任，但女兒當時未成年，其連動債契約僅有父親簽名，仍缺母親簽名，判定該契約無效，銀行須賠償投資損失111萬元給女兒；可上訴。

張姓夫婦提告指出，他和太太理財一向採穩健保本的態度，多次告知楊姓理專給他投資商品以「保本」為基本原則，不做高獲利、有風險的投資，他們兩人採信楊姓理專的建議，起初投資債券多為固定配息，但1996年間，楊姓理專誤導夫婦以為仍是安全保本的投資商品，而以夫婦、女兒、經營的科技公司名義共投資1億零400萬元，但1年多後，楊姓理專突然來電告知其連動債有重大虧損，雖然立即辦理贖回，仍有鉅額損失。

張姓夫婦認為，楊姓理專未明確告知該投資連動債的性質、風險及不保本的特性，介紹連動債產品時，僅給他們簽具投資有價證券的指示書，並未提供連動債的「發行件中文說明書」、「連動債產品條件揭露檢查表」供他們閱覽，直到他們匯款後，才寄給他們「補正簽名」，應賠償其損失1100多萬元。

但銀行主張，指示書、說明書分別緊鄰簽名處、頁首等處，標註須「須自負盈虧並同意完全承擔投資風險」、「到期不保障100％本金返還」等說明文字，提醒非保本商品，且張姓夫婦都簽名，顯示銀行已善盡告知責任。

一審判張姓夫婦全部敗訴，高等法院審理認為，張姓夫婦購買的連動債指示書等文件中，已附有告知風險的說明，且張姓夫婦並非毫無投資經驗者，仍簽名為證，認定銀行並無賠償損失的責任，但認為當時夫婦的女兒仍未成年，投資文件須同時有張姓夫婦的簽名才行，否則契約無效，而該投資文件上僅有張男的簽名，並無張妻的簽名，認定投資契約無效，判銀行須賠償投資損失111萬元給女兒。