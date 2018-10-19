北院判遠通免付4億違約金 高公局：不排除上訴

2018-10-19 21:17

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國道電子計程收費BOT案，交通部高速公路局102年認定遠通電收ETC利用率未達合約規定，求償4億2750萬元，但遠通不服提出民事訴訟，今日台北地院判遠通勝訴，逾4億元懲罰性違約金「債權不存在」。交通部高速公路局副局長吳木富表示，將於收到判決書後，查看法官判決的理由，再與律師研究討論，有哪些地方能夠再攻防。不過因為法官判決4.275億違約金債權全都不存在，與高公局預期有落差，高公局業務組長劉逢良表示，後續不排除會繼續上訴。

交通部高速公路局與遠通電收因國道電子計程收費BOT案，現有兩案正在進行民事訴訟當中；高公局因遠通電收建置延遲，認為遠通違約並提出民事訴訟，求償1.425億元；另有，ETC利用率未達合約規定，認為遠通違約求償4.275億元，但遠通不服同樣提出民事訴訟，兩案訴訟皆於102年起訴。

建置延遲一案，高公局向遠通求償每日50萬元，前年法院認定遠通電收確實違約，但每日違約金減至25萬元，判決遠通電收賠償7100餘萬元；不過高公局對於這結果並不滿意去年已上訴，目前仍在二審當中。

對於法院判決勝訴，遠通電收表示，目前尚未收到法院判決書，將會尊重法院的判決。未來將持續精進國道電子收費工作，服務用路人並投入交通安全公益。