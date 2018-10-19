10/19 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

〔即時新聞／綜合報導〕今天（10月19日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大樂透：07、18、20、32、42、49，特別號：24。
49樂合彩：07、18、20、32、42、49。
雙贏彩：02、03、09、10、12、14、15、16、18、20、23、24。
今彩539：02、06、14、25、26。
39樂合彩：02、06、14、25、26。
3星彩：657。
4星彩：2446。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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大樂透：07、18、20、32、42、49，特別號：24。
49樂合彩：07、18、20、32、42、49。
雙贏彩：02、03、09、10、12、14、15、16、18、20、23、24。
今彩539：02、06、14、25、26。
39樂合彩：02、06、14、25、26。
3星彩：657。
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