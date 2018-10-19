惡！小黃撞倒7旬女騎士害開腦 肇逃影像曝光

計程車司機肇事後，竟未停車查看，反而加速逃逸，過程全被後方行車紀錄器拍下。（記者陳恩惠翻攝）

2018-10-19 21:00

〔記者陳恩惠／台北報導〕又是肇事逃逸！

台北市陽光街昨天上午11點發生一起車禍，一部計程車沿著陽光街西往東方向行駛，疑似為了超車，竟追撞前方同向的機車，造成72歲朱姓女騎士先撞上路邊轎車，翻滾後重摔倒地，沒想到計程車竟然未停車求救，反而猛加油門快速逃逸，女騎士頭部重創，緊急進行2次腦部手術後，目前還在加護病房觀察中，台北市內湖警分局據報，目前已掌握計程車駕駛身分，通知相關人等到案說明釐清案情。

內湖分局提醒民眾，若發生交通事故致人受傷應留在原處，通知警察及救護單位，切勿逕行駛離，以免違反刑法第185-4條肇事逃逸罪，處1年以上、7年以下有期徒刑，及道路交通管理處罰條例第62條，吊銷駕照並處新台幣3000至9000元罰鍰。

根據後方行車紀錄器顯示，計程車以高速行駛在陽光街上，行經肇事地點時，明知前方有輛機車，竟未閃避，逕自向前駛去，撞上朱婦的機車之際，撞擊聲響與力道之大，鄰車皆知，只見肇事計程車踩一下煞車，竟然未停車查看，反倒加速揚長而去，朱婦親友懷疑肇事司機可能涉嫌酒駕，才會撞傷人還加速逃逸。

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