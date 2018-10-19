染毒少年沉迷年餘 他們長期關懷救了他

基隆市警局少年隊副隊長高玉憲（右二）、偵查員高載強與少輔會幹事陳曉菁（左二）尋找社會資源幫助阿嬤，基隆市拋磚愛心社公關主委陳炳楠（右三）慷慨解囊幫助阿嬤（佐四）度過難過。（記者林嘉東翻攝）

2018-10-19 22:26

〔記者林嘉東／基隆報導〕「我不能再對不起阿嬤！」少年阿信（化名）年紀輕輕就因染毒送感化，讓阿嬤傷心欲絕，但阿嬤不離不棄感動阿信，成功戒癮，還考上好學校，矢言要回報一手拉拔他長大的阿嬤，不讓阿嬤那麼辛苦了。

阿信念國三時，結交到壞朋友，在朋友慫恿下接觸毒品，從此沉迷毒海不可自拔，直到被法院裁定接受感化教育1 年，才驚覺不能再碰毒品了。

長期關懷阿信的基隆市少年輔導委員會幹事陳曉菁指出，阿信接受感化教育時，一手拉拔他長大的阿嬤，並未因此放棄他，反而一有空就來看他，加上阿信發現，吸毒讓他記憶力變差，動不動就發怒，脾氣越來越不好，決心戒毒。

「阿信就憑著這股信念成功戒癮。」陳曉菁指出，阿信戒癮，離開少年輔育院後，成功考取北部某專科學校，讓阿嬤開心好久。

陳說，阿信的母親在阿信出生未滿一歲就因病過世，父親更是早就下落不明，從小由阿嬤一手帶大。

為了養大阿信，阿嬤四處打零工，兼賣一些點心貼補家用，阿信看在眼裡，才考取技職學校，趕快習得一技之長，讓阿嬤不用在那辛苦。

不過，阿信正值求學階段，學費與日常生活開銷大，在基隆市警局少年隊副隊長高玉憲、偵查員高載強與陳曉菁積極奔走下，尋求社會資源幫助。

包括基隆市家扶中心、基隆市拋磚愛心社、世界展望會等都願意協助阿嬤，其中拋磚愛心社更慷慨解囊，適時提供金援，讓阿嬤度過難關。

接受這麼多人幫助，阿嬤哽咽地說，基隆市警局少年隊、少輔會這幾年持續關懷她跟孫子，不僅救了她的孫子，更救了她的家，是她與孫子一輩子的恩人。

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