影片曝光！她淋汽油燒夫 民眾搶救男嬰

民眾將男嬰抱下樓，林男全身燒燙傷跟隨在後。（記者邱俊福翻攝）

2018-10-19 20:35

〔記者邱俊福／台北報導〕林姓婦人疑因不滿老公長期家暴，吵著離婚不成，今天涉嫌購買汽油，淋灑躺在床上的老公後縱火，當時林婦縱火後馬上跑到樓下一家文具行求助，1名客人聞訊協助林婦抱出男嬰，而全身燒燙傷的老公則尾隨在後也跑下樓，最後一家三口都被送醫救治，其中老公全身40%燒燙傷，無法言語，目前仍在醫院救治中，目前全案台北市警大安分局將依公共危險、殺人未遂罪嫌偵辦。

警方說，昨天下午1時18分許，婦人騎機車到住家附近的加油站，持寶特瓶購買105元的92無鉛汽油，返家後，趁老公在床上時，將汽油淋在老公身上，以打火機點火，隨後跑到樓下一家文具店向店員求助呼喊「發生火災，有一個小嬰兒在裡面」。

店內一對夫妻客人聞言，馬上跟隨到住處，該對夫妻的老公協助將嬰兒抱出赴該文具店，被火燒燙傷的林男則尾隨其後，林婦隨後抱著嬰兒躲入店內廁所鎖門，呼喊「不要讓老公接近我，他會家暴我」，林男當時滿身汽油味、燒燙傷與頭髮有點燒焦，在店內要欲找老婆、小孩，隨後便被據報到場的警消人員，送往台大醫院救治。

而林婦與男嬰則手部分別輕微燒燙傷與擦傷，也送往北醫治療，幸2人意識清楚，無大礙。警消人員到場時，僅10分鐘就撲滅火舌，檢視僅燒損床鋪，燃燒面積約1平方公尺，且經蒐證，現場查扣裝汽油的寶特瓶、打火機與購買汽油的發票，依法偵辦。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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