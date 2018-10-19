弟弟想回家了！男失蹤9年成無名屍 警尋人高手助落葉歸根

新北市板橋警分局防治組尋人高手王閔南（左）協助板橋區黃家母女找到失蹤9年的弟弟，黃女（右）今天親自到警局致謝。（記者吳仁捷攝）

2018-10-19 19:43

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋警分局防治組尋人高手王閔南7月底比對到9年前宜蘭無名屍，疑似就是板橋失蹤男子黃義成，聯繫上黃男姊姊時，黃女訝異「你怎會找到我們？」隨即透露出多年前曾瀏覽過《自由時報》報導尋人高手訊息，當時就想找王閔南幫忙找弟弟，但母親認為弟弟還在人世，因而作罷。但警方主動聯繫，黃女認為是「弟弟想回家了」，說服母親採集DNA，比對果然吻合，黃女今天到警局撤銷協尋，更感謝王閔南的用心，讓老母親了卻尋子心願。

2009年7月間，35歲工人黃義成沒留下音訊離家出走，黃男母親每天以淚洗面，求神問卜，日夜盼著愛子回家，死者姊姊讀到《自由時報》報導板橋分局警員王閔南的尋人事蹟，燃起希望，但怕母親傷心，更害怕得知弟弟不在人間的噩耗，仍不敢面對。

王閔南忙於六星計畫業務，勤餘犧牲休息時間清查失蹤人口案件，今年7月間聯繫上黃義成姊姊，告知98年7月7日下午3點左右，海巡人員在宜蘭南澳鄉海岸沙灘出水口處發現的無名男屍，從年紀、體型、失蹤時間等比對，極有可能就是黃義成。

黃女說服母親一起採集DNA檢體，但當天仍很緊張，也無法接受，王閔南一邊安撫家屬，一邊解說案情。一週後，法醫研究所比對出爐，確認無名男屍DNA就是黃義成，黃家母女雖然難過，仍感謝王閔南的協助，黃女還特別寫信到警政署長信箱，感謝板橋警方協助與幫忙，讓年邁母親終於放下心中的牽掛。

王閔南說，宜蘭地檢署9月19日下午召開簡易庭，但開庭後還待骨灰領取相關事宜，要在當日辦完所有手續實屬不易，他替家屬著想，避免舟車勞頓，特地與地檢署協商協助改為早上開庭，讓家屬能順利處理後續事宜。

板橋分局分局長王文澤表示，「生要見人、死要見屍」常是失蹤者家屬最大的心願，若家裡親人失蹤已久，警方可採集DNA（去氧核糖核酸）送至法醫研究所，比對歷年來無家屬指認的無名屍案件，替失蹤人口家屬開啟另一扇協尋之窗，失蹤家屬可前往板橋等分局採驗，或到法醫研究所，免費採取3支口腔棉棒採證，就可開啟找到家人的一扇窗。