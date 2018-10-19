快取寶188億吸金案開庭 共犯木材商仍否認犯罪

嘉義地院開庭審理「快取寶」吸金案。（記者丁偉杰攝）

2018-10-19 18:38

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義地方法院審理「快取寶」負責人孫岳澤、李欣潔夫妻吸金案，原承審法官許進國於8月開過第一次準備程序庭後，因為許退休，承審法官換成張志偉，今天進行第二次準備程序庭，第一線投資人木材商黃振龍出庭時仍否認犯罪表示「我沒罪！被冤枉的」，黃的委任律師提出黃在筆錄訊問過程有瑕疵，要求勘驗部分筆錄，並主張孫岳澤投書檢方的自白書不能作為呈堂證供。

孫岳澤夫妻等人涉嫌以「保證月利潤2至7%」等方式誆騙投資人，吸金188億3670萬餘元，受害者約500人，案經檢方調查後，今年3月依違反銀行法、證券交易法、詐欺等罪，起訴孫岳澤夫妻及第一線投資人共14人，全案爆發之初，孫岳澤夫妻潛逃中國。

黃振龍被檢方指控，指他是孫岳澤乾爹，93年起長期借貸資金給孫岳澤夫妻週轉，從中賺取高額利息，後來與王木生等12位第一線投資人，負責招攬下線投資，依親疏關係自行決定給予下線1.5至4％月利潤，並從每一筆投資中賺取0.02至3％不等的利潤差額，已構成銀行法中「非銀行經營收受存款罪」等罪嫌。

黃振龍委任律師說，黃因親友想投資，介紹親友給孫岳澤，親友後來就直接找孫，沒有透過黃，黃未曾主動向孫要利息，也未參與經營孫的公司，檢方指控黃所招攬的下線名單中，很多人都與黃不相干，至於黃收取多少利息，檢方也未加以舉證。

黃振龍在庭上喊冤說，今年3月他到嘉義市調查站作筆錄時，精神狀況不佳、供述時迷迷糊糊的，認為取證有瑕疵。黃請求法官勘驗部分筆錄獲同意。另，同案被告第一線投資人于易村等人今天也出庭，于男維持原先態度表示，「我認罪！」